Он призвал к оперативному укреплению европейской системы сдерживания и обороноспособности.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, чьи слова приводит издание «РИА Новости», на пресс-конференции по итогам встречи с польским коллегой Дональдом Туском, заявил, что Россия является главной угрозой для безопасности Европы и евроатлантических отношений. Немецкий канцлер призвал к оперативному укреплению европейской системы сдерживания и обороноспособности на фоне имеющихся угроз безопасности.

Стоит отметить, что Фридрих Мерц также является сторонником плана Европейской комиссии по перевооружению в счёт кредитного долга. После выборов в Германии, когда становление Мерца канцлером стало лишь вопросом времени и технических обсуждений, в Бундестаге приняли поправки, разрешающие Берлину нарушать установленный экс-канцлером Ангелой Меркель «кредитный потолок». Новое правительство, вероятнее всего, нарастит количество займов, чтобы укрепить вооружённые силы и простимулировать экономический рост.

В Министерстве иностранных дел России ранее уже говорили, что не ожидают улучшения отношений с Германией после избрания канцлером Фридриха Мерца. Связано это с последними заявлениями политика.