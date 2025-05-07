Индийская армия объявила об операции «Синдур», нанеся удар по пакистанским территориям. Пакистан провёл ответный удар.

Вчера ближе к полуночи Индия объявила о проведении военной операции «Синдур», в рамках которой индийские военные нанесли ракетный удар по Пакистану. Нью-Дели называет своими целями «террористическую инфраструктуру в Пакистане и оккупированные Пакистаном провинции Джамму и Кашмир», откуда якобы планировались атаки против Индии.

После этого министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о готовности Исламабада провести незамедлительный ответный удар по индийским территориям. Как сообщает пакистанский телеканал Samaa TV, пакистанская армия уже совершила «удары возмездия». Источники телеканала утверждают, что пакистанские военные сбили как минимум два индийских истребителя Rafale французского производства.

Хаваджа Асиф, чьи слова приводит Samaa TV, обвинил Индию в «трусливом ударе из тени», призвав индийскую армию «решить вопрос по-мужски», выйдя на поле боя с пакистанскими военнослужащими.

Пресс-служба Вооружённых сил Индии в своих социальных сетях опубликовала пост, в котором сообщила, что «справедливость восторжествовала» после проведения операции «Синдур».

Пока непонятно, имеют ли стороны планы по проведению наземных операций или ситуация ограничится ракетными ударами.