Он считает «позором» произошедшее.

Вчера ближе к полуночи Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами, что обострило ситуацию в регионе. Пока непонятно, имеют ли страны планы по проведению наземных операций в спорных регионах. В Нью-Дели отчитываются о результатах своего удара, когда Исламабад предупреждает о последствиях и созывает заседание Совета национальной безопасности.

Американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит издание NBC News, раскритиковал удары по Индии и Пакистану, назвав их «позором». Он подчеркнул, что его своевременно проинформировали о происходящем. Трамп считает, что люди должны были подозревать вероятность развития военного сценария.

Политик напомнил, что Нью-Дели и Исламабад воюют много десятилетий и даже столетий. Он выразил надежду, что конфликт между странами будет урегулирован.

Ещё недавно Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social писал, что Индия и Пакистан способны самостоятельно решить конфликт на фоне обострения ситуации в регионе. При этом в Государственном департаменте заверили о поддержании Соединёнными Штатами Америки контакта с обеими сторонами конфликта.