Просьба звучит экстраординарно на фоне продолжающихся боевых действий и нерабочих аэропортов.

Известно, что Соединённые Штаты Америки отправляют депортированных мигрантов в третьи страны, если имеются соответствующие договорённости. Взамен Вашингтон предлагает различные стимулы, начиная от улучшения дипломатических отношений, заканчивая финансовой помощью. Американские власти уже отправляли мигрантов в Сальвадор, Мексику, Панамы, Руанду и другие страны.

Издание The Washington Post, ознакомившись с конфиденциальным документом, пишет, что Вашингтон обратился к Украине с просьбой принять неопределённое число граждан из третьих стран. Отмечается, что просьба звучит экстраординарно на фоне продолжающихся в стране боевых действий и ракетных обстрелов, из-за чего аэропорты не функционируют.

The Washington Post не имеют информации о том, как ответил Киев на запрос Соединённых Штатов Америки. По данным издания, украинский дипломат пообещал американскому посольству предоставить ответ, как только украинские власти его сформулируют.

В материале издания упоминается, что вопрос не обсуждался на высшем уровне, а источник издания в лице украинского чиновника утверждает, что Украина не принимала ни одного гражданина третьей страны, депортированного из Соединённых Штатов Америки.