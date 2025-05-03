Однако пока Дональд Трамп не принял никакого решения на этот счёт.

Издание Bloomberg, ссылаясь на осведомлённые источники, пишет, что администрация Дональда Трампа подготовила варианты по усилению экономического давления на Россию, чтобы в Москве были более сговорчивы к поиску компромиссного решения для урегулирования российско-украинского конфликта.

По данным издания, на столе у Трампа находятся различные варианты, но американский президент ещё не принял окончательное решение по данному вопросу, поскольку отдаёт предпочтение поиску дипломатического решения. Источники Bloomberg не уточнили, какие именно варианты усиления санкций были представлены Дональду Трампу.

Издание Reuters также сообщает о наличии у Белого дома нового предложения по усилению санкций против России и её банковского, энергетического секторов. Официально известно лишь об одном законопроекте, предполагающем усиление санкционного давления на России, автором которого выступает сенатор-республиканец Линдси Грэм. В Европейском союзе планируют скоординировать свой 17-й пакет санкций против России с дальнейшими действиями Вашингтона, о чём говорил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.