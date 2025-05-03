Пока неясно, подпишет ли их Трамп.

Издание Reuters, ссылаясь на осведомлённые источники, пишет, что американские официальные лица завершили разработку нового пакета санкций против энергетического и банковского сектора России, чтобы усилить давление на Москву в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта.

По данным издания, одной из целей нового пакета санкций являются организации, задействованные в добыче полезные ископаемых и оказании банковских услуг, в том числе «Газпром». При этом издание не может подтвердить, что американский президент намерен утвердить данный санкционный пакет. В то же время другой источник Reuters указывает на планы Совета национальной безопасности при Белом доме скоординировать ряд «карательных мер» против России. В Белом доме отказались от комментариев, Министерство финансов проигнорировал запрос издания.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро говорил о планах Европейского союза скоординировать свой 17-й пакет санкций против России с дальнейшими действиями Соединённых Штатов Америки. Париж поддерживает контакт с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом, заручившимся поддержкой большинства Сената в разработке двухпартийного санкционного пакта.