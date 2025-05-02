Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Agence France-Presse (AFP) заявил о намерении подкрепить американские рестрикции 17-м пакетом санкций, разрабатываемым Европейским союзом.

По словам французского министра, недавно он пообещал сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму, автору нового американского санкционного пакета, скоординировать как содержание, так и сроки введения новых рестрикций, которые планирует ввести Европейский союз и которые могут быть поддержаны Соединёнными Штатами Америки.

Как известно, Грэм предлагает установить 500-процентные пошлины на товары из стран, закупающих российскую продукцию. В своей инициативе он заручился двухпартийной поддержкой абсолютного большинства Сената, а также проинформировал о данных усилиях американского президента Дональда Трампа. Сенатор не планирует вносить законопроект на рассмотрение в одностороннем порядке, дожидаясь «зелёного света» от Трампа.

Ранее в Государственном департаменте США сообщили об отсутствии намерений отменять уже введённые против России санкции. При этом в Вашингтоне рассматривают как усиление, так и ослабление рестрикций — всё зависит от результатов переговоров с российским руководством по урегулированию российско-украинского конфликта.