Европейцы готовы пойти на такой шаги ради торгового соглашения с Вашингтоном.

Европейский комиссар по вопросам торговли Марош Шефчович, являющийся главным переговорщиком Европейского союза в контактах с Соединёнными Штатами Америки по торговому соглашению, в интервью Financial Times заявил о готовности Европы увеличить импорт американских товаров на 50 миллиардов евро.

Европейский чиновник объясняет, что если учитывать закупаемые европейскими странами американские услуги, дефицит Соединённых Штатов Америки в торговле с Европейским союзом равен вышеупомянутой сумме. Как раз таки на такую сумму Европа можно нарастить свой импорт, чтобы покрыть американский дефицит в торговле.

Шефчович считает, что решить проблему торгового дефицита в таком случае можно запросто, нарастив поставки американского сжиженного природного газа, соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции.

Марош Шефчович подтверждает наличие определённого прогресса в переговорах с Соединёнными Штатами Америки по поводу нового торгового соглашения. Он видит важным то, что стороны начали немного лучше понимать друг друга. Тем не менее, заключить торговое соглашение, которое будет однозначно выгодно и приемлемо для европейских стран, по-прежнему очень трудно.