Он указал на стремление Трампа к 30-дневному прекращению огня.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News прокомментировал урегулирование российско-украинского конфликта, упомянув предложенное Украине российским президентом Владимиром Путиным прекращение огня с 8 (00:00 по МСК) по 10 мая (23:59 по МСК) к 80-летней годовщине Победы.

Американский чиновник назвал идею трёхдневного перемирия «абсурдной», напомнив, что американский президент Дональд Трамп выступает за заключение всеобъемлющего перемирия как минимум на тридцать дней. По его мнению, если будет достигнуто хотя бы временное перемирие на море, в воздухе и на суше, стороны впоследствии смогут продлить его.

Келлог указал на готовность Украины к такому сценарию и добавил, что теперь очередь за Россией: «У нас есть одна сторона, теперь нужна другая сторона. Думаю, мы близки к этому».

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на предложенное Путиным перемирие, обвинив российского президента в манипулировании мирными инициативами. Зеленский также настаивает на необходимости установления всеобъемлющего прекращения огня в течение тридцати дней.