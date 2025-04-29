Украинские власти смогли добиться исключения из документа каких-либо требований, связанных с долгом за оказанную помощь.

С февраля 2025 года Соединённые Штаты Америки и Украина вели переговоры по проекту соглашения о совместной добыче полезных ископаемых. После всех переговоров, технических консультаций и попыток подписать документ он постепенно перешёл в полноценное экономическое соглашение, которое затрагивает не только ресурсы, но и инфраструктуру. Окончательные условия до недавних пор не устраивали Киев.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что после уступки Вашингтона по ключевому вопросу появилась вероятностью подписания соглашения между украинскими и американскими властями уже на этой неделе. Речь идёт о согласии Белого дома не учитывать в соглашении всю ранее оказанную Соединёнными Штатами Америки помощь, чего изначально требовал Дональд Трамп.

Тем не менее, сделка по-прежнему распространяется на все полезные ископаемых, включая нефть и газ, а также основные энергетические активы Украины. Половина доходов из этих сфер будут поступать в совместный инвестиционный фонд, управляемый Киевом и Вашингтоном, чтобы инвестировать средства в развитие украинской инфраструктуры. Помимо прочего, американские компании получат приоритетное право входа на украинский рынок, например, для развития месторождений редкоземельных металлов. При этом Вашингтон не берёт на себя каких-либо обязательств по инвестированию, хотя такое право имеет.

Ранее о согласии Вашингтона исключить долг за военную помощь из экономического соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки сообщал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.