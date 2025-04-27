Он выразил надежду, что санкционный проект будет направлен на ключевые секторы российской экономики.

Владимир Зеленский после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Риме опубликовал заявление в своём Telegram-канале, сообщив об обсуждённых темах.

По его словам, они обсуждали дальнейшие шаги, которые способны защитить украинцев, восстановить безопасность и приблизить безусловное прекращение огня в зоне боевых действий. Зеленский на встрече поднял вопрос европейской программы перевооружения ReArm Europe, обсудив возможность усиления сотрудничества между Украиной и Европой. Вероятнее всего, он хочет, чтобы европейские страны могли закупать оружие у украинских компаний в рамках данной инициативы.

Помимо этого, украинский президент обсудил с европейской коллегой подготовку 17-го пакета санкций Европейского союза против России, выразив надежду, что он будет направлен на ключевые секторы российской экономики, чтобы усилить давление на Москву.

Ранее издание Die Weltwoche писало об усилившихся обсуждениях в Европейском союзе возможности, отставки председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Некоторые высокопоставленные европейские чиновники недовольны её политикой, считая, что она привела сообществу к околокризисному состоянию. При этом сама Урсула фон дер Ляйен вопрос своей отставки никогда не поднимала, а состав её Европейской комиссии будет осуществлять полномочия вплоть до 2030 года.