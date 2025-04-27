Высокопоставленные европейские чиновники всё чаще обсуждают возможную отставку председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, считая, что это поможет разблокировать многие процессы в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает издание Die Weltwoche, ссылаясь на источники в лице европейских дипломатов и чиновников.
По данным издания, некоторые чиновники указывают на «токсичность» председателя ЕК, а также критикуют её политику, которая завела ЕС в состояние кризиса на всех направлениях: Запад - торговое противостояние с Соединёнными Штатами Америки, Восток - российско-украинский конфликт и антироссийские санкции, Азия - продолжающееся, не совсем воодушевляющее, противостояние с Китаем.
По мнению европейских чиновников, Урсула фон дер Ляйен не тот человек, которая способна установить контакты с новой американской администрацией. Die Weltwoche видят в смене руководства ЕК положительное решение, которое может привнести изменения в политику выстраивания отношений с Соединёнными Штатами Америки и Россией.
Осенью 2024 года издание Politico писало о возможных сложностях для Урсулы фон дер Ляйен в установлении контактов с Дональдом Трампом, поскольку он может воспринимать как близкую к экс-президенту Джо Байдену. При этом сама глава ЕК утверждала, что имеет опыт работы с администрацией Трампа (её первый срок затронул 2019 - 2021 годы президентства республиканца). Однако на текущий момент один из самых высокопоставленных европейских чиновников так и не добилась личной встречи с Дональдом Трампом, как и представители состава её комиссии, хотя прошло уже три месяца.