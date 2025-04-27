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Die Weltwoche: Руководство ЕС всё чаще обсуждает отставку председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен
Высокопоставленные европейские чиновники считают, что её отставка могла бы разблокировать многие процессы.

Высокопоставленные европейские чиновники всё чаще обсуждают возможную отставку председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, считая, что это поможет разблокировать многие процессы в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает издание Die Weltwoche, ссылаясь на источники в лице европейских дипломатов и чиновников.

По данным издания, некоторые чиновники указывают на «токсичность» председателя ЕК, а также критикуют её политику, которая завела ЕС в состояние кризиса на всех направлениях: Запад - торговое противостояние с Соединёнными Штатами Америки, Восток - российско-украинский конфликт и антироссийские санкции, Азия - продолжающееся, не совсем воодушевляющее, противостояние с Китаем.

По мнению европейских чиновников, Урсула фон дер Ляйен не тот человек, которая способна установить контакты с новой американской администрацией. Die Weltwoche видят в смене руководства ЕК положительное решение, которое может привнести изменения в политику выстраивания отношений с Соединёнными Штатами Америки и Россией.

Осенью 2024 года издание Politico писало о возможных сложностях для Урсулы фон дер Ляйен в установлении контактов с Дональдом Трампом, поскольку он может воспринимать как близкую к экс-президенту Джо Байдену. При этом сама глава ЕК утверждала, что имеет опыт работы с администрацией Трампа (её первый срок затронул 2019 - 2021 годы президентства республиканца). Однако на текущий момент один из самых высокопоставленных европейских чиновников так и не добилась личной встречи с Дональдом Трампом, как и представители состава её комиссии, хотя прошло уже три месяца.

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#евросоюз #еврокомиссия #урсула фон дер ляйен
Источник: weltwoche.ch
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