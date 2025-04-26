По его словам, американские власти хотят заключить с торговыми партнёрами сделки, чтобы тарифы были разумными.

В этом месяце американский президент Дональд Трамп установил 90-дневную паузу на введённые им ранее пошлины на импорт зарубежной продукции. Пауза предусматривает снижения уровня тарифов до 10%, в то время как первоначальные цифры варьировались от 10 до 40%.

Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможном продлении паузы, заявил, что такой сценарий маловероятен. По его словам, продлевать «льготный период» не имеет смысла, поскольку Белый дом хочет заключить торговые соглашения с партнёрами: «Другими словами, мы просто установим тариф, и он будет разумным, очень разумным».

Оценивая изменения в подходе иностранных государств к торговым отношениям с Соединёнными Штатами Америки, Трамп видит изменения. Он подчеркну, что тарифная политика на данном этапе предусматривает переходный период, в ходе которого Вашингтон перестанет ежедневно терять миллиарды долларов, потерянные до этого из-за невыгодной торговли.

Стоит отметить, что, с учётом текущего продвижения в переговорах со странами по заключению торговых соглашений, Вашингтон вряд ли сможет достичь договорённостей с торговыми партнёрами в июле, когда пауза в тарифах подходит к концу.