Источник издания объясняет, что предложенные Вашингтоном условия являются окончательными.

Вчера издание Reuters опубликовало текст мирного предложения Соединённых Штатов Америки по Украине, который, как утверждается, был представлен специальным представителем американского президента Стивом Уиткоффом на встрече в Париже. Европейские и украинские дипломаты после встречи в Лондоне внесли несущественные поправки (не уточняется, были ли они утверждены Вашингтоном).

Издание The Times, ссылаясь на источник в лице близкого к Уиткоффу чиновника, пишет, что Вашингтон может выйти из переговоров, если американское предложение не будет одобрено Киевом уже на следующей неделе.

Отмечается, что новые территориальные реалии, предложенные Соединёнными Штатами Америки, являются окончательными. Источник указывает на твёрдую позицию Дональда Трампа: российская армия взяла эту территорию под свой контроль и она не будет возвращена

«Это высечено на камне», - охарактеризовал источник The Times позицию Вашингтона.

The Times акцентируют внимание на том, что в сложившейся ситуации у Зеленского нет пространства для переговоров, поэтому ему необходимо принять предложение Соединённых Штатов Америки.

Ранее Дональд Трамп, комментируя возможность выхода Соединённых Штатов Америки из переговоров, заявил, что этот вопрос следует задать ему как минимум через неделю.