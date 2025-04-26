Издание также обладает версией документа после внесения поправок Украиной и Европой.

Издание Reuters опубликовало вариант мирного предложения Соединённых Штатов Америки от 17 апреля 2025 года, который, как утверждается, был представлен специальным представителем американского президента Стивом Уиткофф на встрече представителей Украины и Европы в Париже. Стоит отметить, что с тех пор прошла уже неделя, поэтому условия могут отличаться.

Прекращение огня. Установление всеобъемлющего прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения с внедрением механизма мониторинга. Гарантии безопасности. Украина получает «надёжные гарантии безопасности», которые предоставляет Европа и другие страны. При этом Киев отказывается от вступления в НАТО, но сохраняет право на интеграцию в Европейский союз. Территориальные вопросы: Соединённые Штаты Америки признают де-юре Крым российским, а также де-факто подтверждают контроль России над Луганской области (в административных границах), частями Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Украина возвращает Харьковскую область, получает под свой контроль Запорожскую атомную электростанцию (подконтрольна Соединённым Штатам Америки, поставки электроэнергии равномерно распределяются между странами), возвращает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. Экономические вопросы. Соединённые Штаты Америки и Украина реализуют экономическое сотрудничество в соответствии с соглашением о партнёрстве. Киев получает финансовую компенсацию и полную реконструкцию страны. Вашингтон постепенно снимает санкции с России и стремится к сотрудничество с Москвой в энергетической и производственных секторах.

Позже Reuters опубликовали новый вариант мирного предложения с поправками от представителей Европы и Украины (от 23 апреля 2025 года). Изменённый документ предусматривает более широкие гарантии безопасности (Украина полностью не отказывается от НАТО, а также де-юре получает гарантии безопасности на подобие тех, что имеют страны-участники североатлантического альянса), отказ от признания Крыма российским. При этом украинские власти хотят дополнительно обсудить все территориальные вопросы уже после прекращения огня, когда на них перестанут оказывать давление на поле боя.