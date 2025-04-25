Отмечается, что соглашение о продаже оружия обсуждалось ещё при администрации Джо Байдена, но он не смог финализировать его.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, опубликовало эксклюзивный материал, в котором сообщило о планах Дональда Трампа предложить Саудовской Аравии приобрести американское оружие на общую сумму 100 миллиардов долларов.

По данным издания, об этом могут объявить во время запланированного в мае 2025 года визита Трампа в Саудовскую Аравию. Отмечается, что администрация экс-президента Джо Байдена также пыталась добиться соглашения с Эр-Риядом о продаже американского оружия в обмен на отказ от приобретения вооружений в Китае, но тогда Вашингтон не смог финализировать сделку. Не уточняется, предлагает ли Трамп аналогичные условия.

Источники Reuters указывают на планы американской корпорации поставить Эр-Рияду военно-транспортные самолёты С-130, ракеты и радарные комплексы. Помимо этого, сделки с саудитами могут подписать американские компании RTX Corporation, General Atomics, Northrop Grumman и Boeing.

Не исключено, что Соединённые Штаты Америки и Саудовская Аравия обсудят приобретение американских истребителей пятого поколения F-35. При этом маловероятно, что сделка будет подписана во время визита Трампа, поскольку Вашингтон стремится к тому, чтобы их главный союзник на Ближнем Востоке - Израиль - обладал более совершенным оружием, чем арабоязычные страны.