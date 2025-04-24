Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что американский президент Дональд Трамп планирует освободить автопроизводителей от некоторых таможенных пошлин. Отмечается, что к такому решению глава Белого дома пришёл после активного лоббирования своих интересов производителями автомобилей.
В материале издания объясняют, что ослабление пошлин необходимо для предотвращения сильного роста цен на американские автомобили, нарушения цепочек поставок и сокращения рабочих мест.
По данным Financial Times, несмотря на пересмотр определённых таможенных пошлин, стандартные 25-процентные тарифы на импорт иностранных автомобилей и комплектующих (вступает в силу с 3 мая 2025 года) по-прежнему будут действовать. Помимо этого, американские власти обсуждают с автопроизводителями упрощение процедуры наложения пошлин.
В Белом доме отказались от комментировать инсайдерскую информацию Financial Times по их официальному запросу.
Портал Investing указывает на рост стоимости акций американских компаний General Motors (4%) и Ford Motor (3%), чьё производство на заводах в Соединённых Штатах Америки в значительной степени зависит от поставок китайских комплектующих.