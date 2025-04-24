Мера направлена на предотвращение роста цен на американские автомобили.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что американский президент Дональд Трамп планирует освободить автопроизводителей от некоторых таможенных пошлин. Отмечается, что к такому решению глава Белого дома пришёл после активного лоббирования своих интересов производителями автомобилей.

В материале издания объясняют, что ослабление пошлин необходимо для предотвращения сильного роста цен на американские автомобили, нарушения цепочек поставок и сокращения рабочих мест.

По данным Financial Times, несмотря на пересмотр определённых таможенных пошлин, стандартные 25-процентные тарифы на импорт иностранных автомобилей и комплектующих (вступает в силу с 3 мая 2025 года) по-прежнему будут действовать. Помимо этого, американские власти обсуждают с автопроизводителями упрощение процедуры наложения пошлин.

В Белом доме отказались от комментировать инсайдерскую информацию Financial Times по их официальному запросу.

Портал Investing указывает на рост стоимости акций американских компаний General Motors (4%) и Ford Motor (3%), чьё производство на заводах в Соединённых Штатах Америки в значительной степени зависит от поставок китайских комплектующих.