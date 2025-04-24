Он призвал Европу взять оборону в свои руки.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки, выступая в Колледже Сухопутных войск Соединённых Штатов Америки в Пенсильвании, заявил, что Вашингтон не может быть единственным гарантом безопасности Европы. Он призывает европейские страны активизироваться в военном плане.

Американский министр подтвердил намерения Вашингтона добиться повышения оборонных расходов среди стран-участников НАТО из Европы с 2% до 5% от ВВП. Хегсет объясняет, что минимального требования расходов на оборону в 2% от ВВП недостаточно в условиях имеющихся многочисленных угроз в сфере безопасности. Чиновник приводит европейцам в пример Польшу, которая обязалась повысить свои оборонные расходы до 5% от ВВП.

Помимо этого, шеф Пентагона упомянул о передаче Великобритании и Германии управления над Контактной группой по обороне Украины. По его мнению, это символизирует более широкое вовлечение европейских союзников в вопросы обороны и безопасности.

Ранее Государственный секретарь Марко Рубио уже говорил о том, что НАТО должно трансформироваться в оборонительный альянс с передовыми экономиками и развитыми вооружёнными силами, а не быть союзом из стран, зависящих от Соединённых Штатов Америки.