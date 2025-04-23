Об этом заявил на судебных слушаниях руководитель проекта ChatGPT в компании OpenAI Ник Терли, чьи слова приводит Bloomberg.

Вчера была новость о том, что Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки в рамках антимонопольных разбирательств требует суд постановить компании Alphabet продать свой браузер Google Chrome, чтобы открыть поле для потенциальной конкуренции в сфере поисковых запросов.

В ходе слушаний руководитель проекта ChatGPT в компании OpenAI Ник Терли, вызванный для дачи показаний, сообщил о заинтересованности в приобретении Google Chrome, подтвердив, что есть и другие претенденты на владение браузером. Его слова приводит издание Bloomberg.

Американский разработчик подчеркнул, что в Google Chrome уже имеется расширение ChatGPT, а более глубокая интеграция браузера с искусственным интеллектом от OpenAI могла бы позволить создать лучший продукт, предложив пользователям «невероятный опыт». Терли упомянул, что компания имеет соглашение с Apple об интеграции ChatGPT в iPhone, но переговоры с владельцем операционной системы Android не увенчались успехом.

Стоит напомнить, что Google AI (материнская компания Google) имеет собственный чат-бот с искусственным интеллектом под названием Gemini. Слова Ника Терли о том, что с Google не удалось договориться об интеграции ChatGPT в Android сыграли явно не в пользу Alphabet, ведь усиливают позицию обвинения, заключающуюся в преднамеренной монополизации компанией рынка для устранения конкуренции.