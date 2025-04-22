Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
NYT: Минюст США просит суд разделить Google в рамках борьбы с монополизацией рынка
Компании предлагают продать браузер Google Chrome, что даст конкурентам реальную возможность составить конкуренцию компании.

Ещё в 2020 году Министерство Соединённых Штатов Америки подало в суд на Google из-за монополизации рынка поисковых запросов, поскольку компания проплачивала Apple, Samsung и другим техно-гигантам за предустановку своей поисковой системы в веб-браузерах крупных производителей смартфонов. В августе 2024 года суд признал компанию монополистом, который на протяжение многих лет добивался монополизации рынка. Сейчас идут слушания по решению данного вопроса.

Представитель Министерства юстиции Соединённых Штатов Америки на слушаниях по делу о монополизации поисковых запросов призвал разделить Google, чтобы предоставить конкурентам реальную возможность составить конкуренцию компании. Американские власти предлагают принудить компанию продать свой браузер Google Chrome, что предоставит поле для конкуренции.

Помимо этого, американское правительство требует запретить корпорации проплачивать другим компаниям за то, что они делают поисковую систему Google главной по умолчанию.

В случае же, если и эти меры не помогут усилить конкуренцию на рынке поисковых запросов, в Министерстве юстиции предлагают рассмотреть принудительную продажу операционной системы Android (приобретена Google в 2005 году за 130 миллионов долларов).

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сша #google #google chrome
Источник: nytimes.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы впервые подтвердили существование одинокой черной дыры, свободно дрейфующей в галактике
10
В ремейк The Elder Scrolls: Oblivion будут включены все DLC из оригинальной игры
+
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
16
Китай представил фото истребителя шестого поколения J-36
2
Американское предприятие TSMC уже принесло ей $1,2 млрд убытков и ни цента выручки
+
Casio анонсировала военные часы G-Shock MR-G Frogman на май
1
Блогер сравнил графику оригинальной The Elder Scrolls IV Oblivion с утечками скриншотов из ремастера
8
Франция предупредила о хаосе в экономике США из-за возможного увольнения главы ФРС
2
Volkswagen готовит бюджетный седан Lavida Pro в стиле Passat
+
Китайский город Сюнъань перешёл на связь 10G со скоростью загрузки почти до 10 000 Мбит/с
7
Ремейк TES IV: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК
2
В России компании пересматривают свои взгляды на возрастных сотрудников
2
Крупнейший в мире самолёт-амфибия AG600 получил допуск к полётам в Китае
+
AMD готовит видеокарты Radeon PRO нового поколения с 32 ГБ памяти
+
В Китае испытали неядерное водородное взрывное устройство
+
Российский киберспортсмен Илья Осипов (m0NESY), стал самым дорогим игроком в истории киберспорта
+
Флагман Oppo Find X8 Ultra прошёл тесты дисплея, батареи и камер от GSMArena
+
ЕС вводит новый ярлык для смартфонов и планшетов с 20 июня 2025 года
+
Разработчики «русской Tesla» дают гарантию на автомобиль «Атом» 8 лет или 160 тыс. км
8
Seagate заявила, что SSD за 5 лет наносят вред экологии в 160 раз больше, чем HDD
6

Популярные статьи

Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
89
Итоги гоночного уик-энад 19-20 апреля
+
Как отличить поддельный геймпад для Xbox 360 от оригинального
8
Лишайники могут выжить почти в любых условиях, а некоторые из них - даже на Марсе
+

Сейчас обсуждают

Герцог Даниил
09:27
Купил 4090 и не парюсь при апгрейде с 3060
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
AKS
09:24
У пациентов сильная слабость и ещё жидкий стул...
Исследователи говорят, что открыли новый, неизвестный ранее цвет
Александр
09:12
Странная паника. Как будто что то изменится с переходом на платную поддержку. Я например всегда обновления отключаю, а как наберётся нормально так, уже проверенных, качнул сборник и установил. Нет жел...
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
Александр
08:45
Часть рецепторов, походу как раз отвечающих за зелёный, раздраконили лазером, что мозги заглючили с цветоощущением - Ура! Мы придумали новый цвет! По существу, все равно, что на мониторе зелёный на ма...
Исследователи говорят, что открыли новый, неизвестный ранее цвет
Dark_Cloud
08:41
- А вот сосед говорит, что в свои семьдесят по восемь раз за ночь может! - Ну так и вы тоже говорите, кто вам запретит.
Исследователи говорят, что открыли новый, неизвестный ранее цвет
Александр
08:33
Есть довольно много анимешных тайтлов, которые на голову выше любого фильма выпущенного в Голливуде за последние лет 5, может больше.
Аниме в России обошло по популярности американские сериалы
inchaos75
08:26
А вот это зря. Если что то пойдет не так с синхронизацией данных, да и проблемы с мобильной сетью никто не исключает, то увеличится риск проехать на красный и риск аварий, ведь навигация может показат...
В Москве внедряют систему отображения работы светофоров в смартфонах
Александр
08:18
Некоторые ради срача сюда и приходят.))
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Anton1978
08:11
Я где то читал что 8гб амд это как 6гб нвидии или даже меньше...Гавно короче говоря
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
RXO
08:09
Пример того, что может случиться со страной, когда в президенты выбрали клоуна
Зеленский анонсировал переговоры в Лондоне между США, Украиной и Европой о прекращении огня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем