Компании предлагают продать браузер Google Chrome, что даст конкурентам реальную возможность составить конкуренцию компании.

Ещё в 2020 году Министерство Соединённых Штатов Америки подало в суд на Google из-за монополизации рынка поисковых запросов, поскольку компания проплачивала Apple, Samsung и другим техно-гигантам за предустановку своей поисковой системы в веб-браузерах крупных производителей смартфонов. В августе 2024 года суд признал компанию монополистом, который на протяжение многих лет добивался монополизации рынка. Сейчас идут слушания по решению данного вопроса.

Представитель Министерства юстиции Соединённых Штатов Америки на слушаниях по делу о монополизации поисковых запросов призвал разделить Google, чтобы предоставить конкурентам реальную возможность составить конкуренцию компании. Американские власти предлагают принудить компанию продать свой браузер Google Chrome, что предоставит поле для конкуренции.

Помимо этого, американское правительство требует запретить корпорации проплачивать другим компаниям за то, что они делают поисковую систему Google главной по умолчанию.

В случае же, если и эти меры не помогут усилить конкуренцию на рынке поисковых запросов, в Министерстве юстиции предлагают рассмотреть принудительную продажу операционной системы Android (приобретена Google в 2005 году за 130 миллионов долларов).