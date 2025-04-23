Они были уволены в ходе внутреннего расследования.

В ходе внутреннего расследования в Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки были отстранены три высокопоставленных чиновника, включая двух ближайших помощников министра обороны Пита Хегсета, назначенных им. Уволенные чиновники отказываются признавать себя виновными в сливе служебной информации.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в разговоре с журналистами прокомментировала информацию о том, что доверенные люди Хегсета были уволены из-за утечки информации, подтвердив этот факт. По её словам, они «слили информацию о своём боссе (речь идёт о министре обороны)» представителям средств массовой информации, находящимся в этой комнате (комната для брифинга).

Американский чиновник подчеркнула, что администрация Дональда Трампа не потерпит утечек в СМИ, когда речь идёт о конфиденциальной информации. При этом Ливитт указала на колоссальную работу, проделанную Питом Хегсетом, сопровождающуюся серьёзными переменами, из-за которых возникла кампания против шефа Пентагона

Ранее Кэролайн Ливитт опровергла возможную отставку Пита Хегсета, сообщив о полной поддержке Дональдом Трампом назначенного им министра обороны, который всего за несколько месяцев стал участником ряда скандалов, связанных с утечкой информации.