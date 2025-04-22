Такую информацию распространило ранее NPR.

После того, как Министерство обороны Соединённых Штатов Америки возглавил Пит Хегсет, в Пентагоне произошел ряд скандалов из-за утечки информации в средства массовой информации. Утечки происходили по вине официальных сотрудников оборонного ведомства: нечаянное добавление в секретный чат главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга (в чате присутствовал Хегет, который также не обнаружил ошибку), утечка служебной информации в средства массовой информации (продолжаются расследования, отстранили как минимум четырёх высокопоставленных чиновников), а также недавняя информация о том, что Хегсет делится секретной информации с близким окружением в чате Signal.

Национальное общественное радио (NPR) опубликовало эксклюзивный материал, в котором, ссылаясь на информацию от анонимного источника, сообщило о подготовке отставки Шефа Пентагона. По данным издания, в администрации Дональда Трампа ищут замену Питу Хегсету, несмотря на слова-поддержки, исходящие из уст американского президента.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на своей странице в социальной сети X опровергла информацию, назвав материал NPR фейком. По её словам, издание ссылается на какого-то анонимного источника, который не в курсе ситуации, а Дональд Трамп абсолютно поддерживает министра обороны Пита Хегсета.