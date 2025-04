В то же время, он готов подписать прекращение огня вдоль текущей линии боевого соприкосновения.

Не так давно ряд иностранных изданий, в том числе The Wall Street Journal, The Washington Post, Financial Times и другие писали о том, что Соединённые Штаты Америки могут предложить Украине на встрече в Лондоне согласиться юридически признать Крым российским, а также отказаться от членства в НАТО, чтобы Россия приняла прекращение огня вдоль текущей линии боевого соприкосновения.

Владимир Зеленский прокомментировал данную информацию, подчеркнув, что точно не известно, от кого поступает такое предложение. Тем не менее, он отвергает возможность юридического признания Крыма частью России, поскольку это противоречит конституции Украины.

Украинский президент также подчеркнул, что никто, кроме стран-участников НАТО, не имеет право блокировать вступление Украины в североатлантический альянс.

Зеленский упомянул и вопрос Запорожской атомной электростанции, подтвердив готовность Киева совместно восстанавливать её с Соединёнными Штатами Америки, если российская армия покинет объект. Однако такого предложение никто официально не делал.

Владимир Зеленский заключил, что в Киеве готовы подписать всеобъемлющее прекращение огня вдоль текущей линии боевого соприкосновения и перейти к любому формату переговоров с российскими властями.