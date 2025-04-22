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Nacvark
CNN: В Пекине предостерегают торговых партнёров от сговора с США для изоляции Китая
Китайские власти призывают соседние страны не пытаться выиграть для себя лучшие условия в ущерб китайских интересов.

Не так давно издание The Wall Street Journal писало о том, что Дональд Трамп может потребовать от стран, попавших под американские пошлины, поддержать усилия Соединённых Штатов Америки по изоляции Китая, чтобы убедить Пекин пойти на уступки перед Вашингтоном. Предполагалось, что американские власти могут попросить торговых партнёров установить барьеры на торговлю и инвестиции из Китая, тем самым ставя их перед политическим выбором.

Издание CNN, ссылаясь на заявление торгового представителя Китая, пишет о том, что в Пекине предостерегли своих торговых партнёров от сговора с Соединёнными Штатами Америки с целью добиться более выгодных условий в торговли с Соединёнными Штатами Америки в ущерб китайским интересам. Китайские власти призывают своих торговых партнёров не поддаваться влиянию Вашингтона.

В случае же, если страны Азии решат получить «временную выгоду» от торговли с Соединёнными Штатами Америки за счёт других (в данном случае - Китая), китайские власти готовы предпринять решительные контрмеры - предупреждает представитель Пекина.

CNN указывают на рост давления в сторону стран Юго-Восточной Азии, которые пытаются балансировать между двумя экономическими сверхдержавами, вступившими в торговое противостояние с друг другом.

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#сша #китай
Источник: edition.cnn.com
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