Вашингтон может потребовать от своих торговых партнёров запретить китайским компаниям размещать производство на их территориях, установить запрет на транзит товаров и ввести другие торговые барьеры.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки в рамках переговорах о снятии тарифов с более чем 70 странами могут потребовать от них принять участие в изоляции Китая. Суть заключается в том, чтобы изолировать китайскую экономику.

По данным издания, американские власти могут попросить своих торговых партнёров. запретить Китаю отправлять товары через их страны, установить мораторий на размещение китайских компаний на их территориях, а также перестать «поглощать» дешёвые промышленные товары китайского производства. Конкретные требования к каждой стране будут отличаться в зависимости от того, какую она роль отыгрывает в экономике Китая.

Предполагается, что тарифная политика Соединённых Штатов Америки в сочетании с давлением со стороны соседних стран способна стать серьёзным рычагов давление на Пекин, который заставит китайские власти сесть за стол переговоров. Против последнего китайские власти как раз таки выступают, требуя полной отмены тарифов исходя из принципа свободной торговли, ведь для Китая штаты являются в большей мере площадкой сбыта, чем импорта. В Вашингтоне ситуацию хотят исправить, сделав торговлю с Пекином выгодной для обеих стран.

The Wall Street Journal акцентируют внимание на том, что Дональд Трамп своим заявлением сам намекнул на выбор такой стратегии. Американский президент, комментируя ситуацию с выходом Панамы из инициативы «Один пояс, один путь», подтвердил, что некоторым странам придётся выбирать между Соединёнными Штатами Америки и Китаем.