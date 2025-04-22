Украинский президент считает прекращение огня первым шагом к урегулированию российско-украинского конфликта.

Не так давно появилась информация о том, что в пятницу в Лондоне пройдут переговоры между представителями Соединённых Штатов Америки, Украины, Великобритании и Франции о всеобъемлющим прекращении огня в зоне боевых действий.

Владимир Зеленский в своём Telegram-канале подтвердил данную информацию, подчеркнув, что отбытие украинской делегации запланировано в среду. Он подтвердил приверженность Киева к максимально конструктивным действиям, направленным на достижение всеобъемлющего прекращения огня с дальнейшим обеспечением реального и длительного мира.

Украинский президент считает, что прекращение огня станет первым шагом к завершению российско-украинского конфликта. В то же время он обвиняет Россию в затягивании боевых действий, объясняя это тем, что окончательное решение о прекращении огня зависит от приказа из Москвы.

Ранее американский президент Дональд Трамп говорил о том, что его администрация провела «очень хорошую встречу» между Украиной и Россией, поэтому есть возможность для достижения прогресса в прекращении огня. По его словам, дополнительную информацию он раскроет уже в ближайшие дни.