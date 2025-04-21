Он подчеркнул, что это позволит странам вести «большой бизнес» с США.

Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором выразил надежду, что уже на этой неделе Украина и Россия подпишут мирное соглашение. Не уточняется, о каком именно соглашении идёт речь и на каких условиях.

Трамп подчеркнул, что это предоставит странам возможность делать «большой бизнес» с Соединёнными Штатами Америки, а это, в свою очередь, поможет им сколотить состояние.

Некоторое время до этого пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс заявил о поддержке Вашингтоном пасхального перемирия, инициированного Россией. Она подчеркнула, что в Вашингтоне хотели бы увидеть продление перемирия после 21 апреля, поскольку Белый достаётся приверженным достижению всеобъемлющего прекращения огня.

Ранее издание CNN уже писало о том, что на текущей неделе Соединённые Штаты Америки планируют организовать ряд встреч с представителями Украины, Европейского союза, а также России. Впоследствии специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог подтвердил запланированную в Лондоне встречу с украинскими и европейскими чиновниками.