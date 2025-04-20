Источники издания утверждают, что в пятницу американские переговорщики встретятся с украинскими и европейскими чиновниками, а также на отдельных переговорах - с российскими представителями.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что на следующей неделе представители Соединённых Штатов Америки продолжат переговорный процесс для детализации некоторых элементов рамочного соглашения по урегулированию российско-украинского конфликта.

По данным издания, американские переговорщики в пятницу проведут встречу с представителями Европы и Украины в Лондоне. Одновременно с этим американские власти готовят переговоры специального представителя американского президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа (принимает участие в контактах с российской стороной) с представителями России.

Источники CNN сообщают об обсуждении сценария с заморозкой фактических границ вдоль линии боевого соприкосновения. Помимо этого, американские власти демонстрируют готовность признать Крым российским.

На момент написания новости информация CNN частично успела подтвердиться в официальном поле. Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог объявил о запланированных переговорах в Лондоне с европейскими и украинскими чиновниками. Про встречу с российскими представителями пока официальной информации нет.