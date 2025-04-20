Он подчеркнул, что вопрос перемирия уже обсуждался в Париже.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что на встрече в Париже обсуждалась возможность установления прекращения огня в зоне боевых действий. По этой причине американский дипломат анонсировал визит делегации Соединённых Штатов Америки в Лондон уже на следующей неделе, чтобы фактически закрепить решение.

Келлог прокомментировал намерения Украины вступить в НАТО, подчеркнув, что Соединённые Штаты Америки дали понять о невозможности такого сценария ещё в 2008 году. Тем не менее, он упомянул «обходные пути», которые можно использовать, добавив: «Не стоит начинать с проблемы, не предлагая никакого решения».

Кит Келлог заверил, что всё упомянутое охватывается переговорным процессором при посредничестве Соединённых Штатов Америки. Он рассчитывает, что на встрече в Лондоне удастся провести «конструктивные переговоры». При этом американский дипломат не обещает какие-либо конкретные решения и не анонсирует новые перемирия.

Стоит отметить, что 19 апреля в 18:00 вступило в силу «пасхальное перемирие» (всеобъемлющее прекращение огня), которое завершится 21 апреля в 20:00. Владимир Зеленский предложил продлить инициированное Россией прекращение огня ещё на месяц.