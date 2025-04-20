Пасхальное перемирие стартовало 19 апреля по предложению российской стороны.

Вчера российский президент Владимир Путин по гуманитарным соображениям объявил о прекращении огня с 19 (18:00) по 21 апреля (00:00) на фоне Пасхи. Позже Владимир Зеленский подтвердил согласие Украины на прекращение огня. Обе стороны настаивают на том, что будут осуществлять ответный огонь в отдельных случаях, когда прекращение огня не соблюдается.

Зеленский в своём Telegram-канале напомнил, что Киев по-прежнему предлагает Москве установить 30-дневное прекращение огня в рамках инициативы Соединённых Штатов Америки. Зеленский подчеркнул, что тридцать часов прекращения огня, предложенных Путиным, достаточно лишь для заголовков в средствах массовой информации, но никак не для настоящих мер по укреплению доверия между странами.

Владимир Зеленский повторил готовность Украины установить прекращение огня в зоне боевых действий в течение 30 дней, пролонгировав пасхальное перемирие. Он подчеркнул, что если Россия примет предложение, то Киев поступит аналогично, а пасхальное перемирие продемонстрируют настоящие намерения Москвы. По его мнению, месячное всеобъемлющее перемирие может дать шанс на урегулирование российско-украинского конфликта.