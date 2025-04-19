Участок является наиболее уязвимым на восточном фланге.

Заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в интервью Politico заявил о намерениях стран НАТО провести модернизацию Сувалкского коридор, расположенного между Россией и Белоруссией. Отмечается, что данный участок связывает страны Балтии с остальной частью североатлантического альянса, чем представляет стратегическую важность для всего блока, но в то же время является одним из наиболее уязвимых мест восточного фланга, ведь фактически зажат в тиски между двумя союзными странами. По словам литовского министра, Литва построит второй транспортный маршрут для подвоза вооружения из Польши в страны Балтии. Одна из двух основных дорог между Литвой и Польшей будет предназначена для военных целей, то есть для переброски военной техники и контингента войск. К 2023 году литовские власти также реконструируют 113 километров дорог и восемь мостов на данном участке.

Годляускас отметил намерения стран НАТО предпринять другие меры по обеспечению защиты Сувалкского коридора: возвести контрольно-пропускные пункт, блокирующие системы, цементные барьеры и интеграция методов противодействия радиоэлектронным атакам. Особое внимание уделяется участкам на границе с Россией и Белоруссией.

Томас Годляускас подчеркнул, что в Литве надеются заручиться финансированием со стороны Европейского союза, учитывая важность данного участка для всего сообщества. Тем не менее, проект модернизации инфраструктуры Сувалкского коридора не входит ни в одну из программ Европейского союза или НАТО, поэтому финансируется двусторонними усилиями Польши и Литвы.