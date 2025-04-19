С 2000 по 2020 годы Хельсинки ни разу не прибегали к таким мерам, но с 2021 года гриф секретности наложили на 19 экспортных лицензий.

Издание Yle, проведя журналистское расследование, сообщает о засекречивании Министерством обороны Финляндии поставок оружия иностранным государствам. Отмечается, что с 2000 по 2020 годы Хельсинки ни разу не засекречивали экспорт вооружений, поэтому речь идёт о смене финляндским оборонным ведомством прежней стратегии поставок.

По данным издания, первая засекреченная лицензия на экспорт оружия была предоставлена в июне 2021 года. После этого Хельсинки оформили ещё 19 засекреченных экспортных лицензий для восьми стран, больше всего - для Украины и Израиля. Примечательно, что с 2022 года Финляндия предоставила Киеву 28 пакетов военной помощи, то есть далеко не каждая поставка оружия украинской армии засекречивается. По какому принципу принимается решение о присвоении грифа секретности - непонятно.

Докторант Кари Паасонен из Центра исследований мира и конфликтов в Тампере считает новый подход проблематичным, поскольку поставки оружия являются политическим решением, о котором власти всё меньше информируют население ввиду секретности данных.

Министерство обороны Финляндии объясняет засекречивание поставок оружия изменившейся ситуацией в сфере международной безопасности.