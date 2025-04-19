По его мнению, это не является взаимоисключающим с развёртыванием американского ядерное оружия.

Президент Польши Анджей Дуда неоднократно говорил о готовности его страны к размещению ядерного оружия из Соединённых Штатов Америки. В этот раз политик в интервью Bloomberg поддержал идею развёртывания в стране французского ядерного оружия, подчеркнув, что это не является взаимоисключающим с американскими средствами стратегического сдерживания.

Польский президент также призвал других польских чиновников продолжить просить Вашингтон разместить на территории Польши ядерное оружие. Он считает, что Варшаве следует искать защиты от потенциальной угрозы из России благодаря союзному ядерному сдерживанию.

Ранее издание Ei Pais уже писало о том, что в Европе хотят разместить на своих территориях ядерное оружие Франции и Великобритании. Инициатива французского президента Эмманюэля Макрона по развёртыванию ядерного оружия Парижа за пределами страны получила поддержку в Литве, Латвии, Польше, Дании, а также Германии. Премьер-министр Польши Дональд Туск уже говорил об серьёзных обсуждениях с французским руководством по поводу возможности развёртывания на польских территориях ядерного оружия Франции.