Ряд стран континента проявили интерес к предложению Макрона, а некоторые политики и ранее упоминали возможность соответствующих контактов с европейскими ядерными державами.

В 1949 году Соединённые Штаты Америки взяли на себя обязательства по стратегическому сдерживанию в Европе, в рамках которого разместили своё ядерное на территории Германии, Италии, Нидерландов и Бельгии. Однако после возвращения Дональда Трампа в Белый дом стабильность военного присутствия Вашингтона в регионе оказалось под угрозой, хотя американские власти не говорили напрямую о намерениях вывезти ядерные боеголовки из Европы.

Издание El Pais пишет о желании ряда стран Европы разместить на своих территориях ядерное оружие Франции и Великобритании. Соответствующие разговоры начались после того, как французский президент Эмманюэль Макрон допустил развёртывание французских боеголовок за пределами страны.

В пример приводится заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, который признал, что Варшава чувствовала бы себя в большей безопасности, если бы у неё было ядерное оружие. Свои слова он связал с «глубокими изменениями в американской геополитике».

Наиболее вероятный следующий канцлер Германии Фридрих Мерц ещё до победы его партии на парламентских выборах поднимал вопрос необходимости переговоров с Францией и Великобританией по поводу того, как можно дополнить американский «ядерный зонтик» при помощи европейского ядерного оружия.

El Pais напоминают, что в Дании, Литве и Латвии также поприветствовали инициативу Макрона, посчитав предложенную идею «очень интересной, которая предлагает большие перспективы» (заявление литовского премьера Гитанаса Науседы) и «возможностью, которую стоит обсудить» (заявила премьер-министр Латвии Эвика Силина).