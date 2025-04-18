Российский дипломат подчеркнул, что разработка и принятие документа Совбезом ООН, в поддержку потенциального прекращения огня между Украиной и Россией, будет зависеть от условий соглашения.

Вчера американская делегация, состоящая из государственного секретаря Марко Рубио и спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа, посетила Париж, подтвердив готовность Соединённых Штатов Америки установить мир между Украиной и Россией. Аналогичное послание Рубио передал своему российскому коллеге Сергею Лаврову. За некоторое время до этого американский президент Дональд Трамп заявил об ожидании уже на этой неделе ответа от Москвы по поводу возможного прекращения огня.

Постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций (ООН) Василий Небензя, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что на данном этапе говорить о прекращении огня между украинской и российской армиями нереалистично. Он указал на несоблюдение инициированного Вашингтоном моратория на удары по энергетической инфраструктуре.

Тем не менее, российский дипломат подчеркнул, что разработка и принятие документа Советом безопасности ООН в поддержку потенциального прекращения огня между Украиной и Россией будет зависеть от условий соглашения. Он подтвердил, что уже имеется одна предложенная Соединёнными Штатами Америки инициатива по завершению конфликта, но «всё зависит от условий возможного прекращения огня и языка документа».