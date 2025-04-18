Американский президент считает, что США близки к цели по завершению российско-украинского конфликта.

Вчера американский президент Трамп провёл совместную пресс-конференцию с премьер-министром Италии Мелони, в ходе которой у него спросили, сколько времени есть у Владимира Путина на то, чтобы отреагировать на предложение Соединённых Штатов Америки об установлении режима прекращения огня между Украиной и Россией.

Отвечая журналисту, американский президент заявил (цитата Sky News), что ответ Москвы удастся услышать уже «очень скоро» - на этой неделе. Он подчеркнул, что в Вашингтоне хотят увидеть прекращение кровопролития.

Мелони от себя обратилась к Трампу, добавив, что вместе (Соединённым Штатам Америки и Европе) удастся построить «справедливый и прочный мир», а европейцы поддерживают усилия Вашингтона в данном направлении. Дональд Трамп ответил ей: «Я думаю, что мы преуспеваем в этих усилиях... Я думаю, мы близки к цели».

Ранее стало известно, что Государственный секретарь Марко Рубио в разговоре с российским коллегой сообщил о возможности завершения российско-украинского конфликта. С аналогичным сообщением он выступил перед украинскими и европейскими чиновниками в Париже.