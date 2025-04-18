Об этом сообщается на сайте Госдепа США по итогам разговора с российским министром и визита американской делегации в Париж.

Вчера Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио и специальный представитель американского президента Стив Уиткофф посетили Париж, где встретились с украинскими и европейскими чиновниками. Глава американского внешнеполитического ведомства опубликовал на своей странице в социальной сети X пост, в котором сообщил о намерениях Вашингтона обеспечить реальное, практическое решение для прекращения российско-украинского конфликта.

Позже Рубио провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, а на сайте Государственного департамента опубликовали информацию о прошедших переговорах между главами внешнеполитических ведомств.

В заявлении на сайте Государственного департамента сообщают, что Марко Рубио передал российской стороны то же самое сообщение, что и было донесено до представителей Украины и Европы в Париже: американский президент Дональд Трамп и Соединённые Штаты Америки хотят завершить российско-украинский конфликт, предоставив всем сторонам «контуры прочного и длительного мира».

Отмечается, что приём американской делегации в Париже доказывает возможность установления мира, если все стороны возьмут на себя обязательство заключить мирное соглашение.