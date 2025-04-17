В Пекине требуют от Вашингтона большего уважения.

В начале этого месяца американский президент Дональд Трамп ввёл пошлины на импорт продукции из Китая. Пекин предпринял ответные меры, поэтому Вашингтон продолжил увеличивать свои тарифы, ссылаясь на «неуважение» со стороны Китая. Как итог, в достаточно короткий срок американские тарифы на китайские товары достигли 145%.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, озвучило условия, которые требуют китайские власти от Соединённых Штатов Америки для начала переговоров по отмене взаимных пошлин:

Пекин хочет увидеть от Вашингтона большего уважения, а также отказ от «пренебрежительных замечаний» со стороны чиновников Белого дома;

Китайские власти хотят увидеть от Соединённых Штатов Америки более последовательную позицию, которая развеет опасения страны по поводу американских санкций и ситуации вокруг Тайваня;

Вашингтон должен назначить координатора для переговоров, который подготовит сделку с Китаем для её подписания Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Ранее министр финансов Соединённых Штатов Америки Скотт Бессент не исключил разрыв торговых отношений с Китаем. В то же время он рассчитывает на урегулирование ситуации дипломатическим путём, но переговоры должны начаться сразу на высшем уровня - между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом.