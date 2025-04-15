Однако он думает, что пошлины в конечном итоге будут отменены.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки во время своего визита в Аргентину, в эфире телеканала Bloomberg TV прокомментировал тарифную ситуацию с Китаем, заявив, что Вашингтон не исключает разрыв торговых отношений с Пекином. Однако он акцентирует внимание на том, что это далеко не единственный сценарий, по которому могут развиваться события.

Американский министр указал на громоздкость введённых Вашингтоном и Пекином тарифов против друг друга. Он подчеркнул, что не шутит: пошлины в отношении Китая действительно слишком велики. Бессент выразил мнение, что такая тарифная политика между странами неустойчива и вряд ли кто-то хочет, чтобы она осталась на текущем уровне.

Скотт Бессент видит возможным разрешение данной ситуации исключительно в формате личных переговоров между Дональдом Трампом с Си Цзиньпином. При этом для этого понадобится «формула», которая сильно отличается от прошлых торговых соглашений.

Всего за две недели Соединённые Штаты Америки постепенно увеличили пошлины на китайскую продукцию в размере 145%. В ответ Китай привёл свои тарифы на американские товары к уровню 125%. В Пекине отказываются идти на уступки перед Вашингтоном, настаивая на необходимости отмены американских тарифов, поскольку они угрожают свободной торговле.