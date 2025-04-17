Предполагалось, что Киев выделит на эти цели $50 млрд.

Не так давно Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу в рамках экономического соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Украиной предоставить Киеву хотя бы какие-то гарантии безопасности, например, утвердив поставку оружия украинской армии на общую сумму 30 - 50 миллиардов долларов. Зеленский заинтересован в поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет-перехватчиков к ним. Осознавая нежелание Трампа оказывать помощь на безвозмездной основе, он предложил расплатиться с Вашингтоном деньгами.

Однако, как пишет издание Bild, Дональд Трамп отверг данное предложение, заявив о своём нежелании поставлять оружие Украине даже за деньги. Предполагалось, что украинские власти заплатят за каждую батарею Patriot 5,5 миллиардов евро (в пять раз больше, чем себестоимость техники). Киев планировал найти деньги на потенциальную сделку о приобретении американского оружия при помощи Европейского союза, который мог получить их из замороженных российских активов.

В материале издания связывают нежелание Вашингтона продавать Украине оружие с вовлечённостью американской администрации в переговорный процесс с Россией. Очевидно, что в Москве не оценят многомиллиардную сделку по продаже американского оружия украинской армии.

Bild напоминают, что недавно журналист попросил американского президента прокомментировать, согласятся ли Соединённые Штаты Америки продать Украине батареи Patriot, на что тот ответил: «Знаете, он всегда хочет покупать ракеты. Но послушайте, когда вы начинаете боевые действия, вы должны знать, что можете выиграть их. Вы не можете начать конфликт с тем, кто в двадцать раз больше, а затем надеяться, что кто-то даст вам ракеты».