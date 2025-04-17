Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Bild: Трамп не собирается продавать Украине ЗРК Patriot
Предполагалось, что Киев выделит на эти цели $50 млрд.

Не так давно Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу в рамках экономического соглашения между Соединёнными Штатами Америки и Украиной предоставить Киеву хотя бы какие-то гарантии безопасности, например, утвердив поставку оружия украинской армии на общую сумму 30 - 50 миллиардов долларов. Зеленский заинтересован в поставках зенитно-ракетных комплексов Patriot и ракет-перехватчиков к ним. Осознавая нежелание Трампа оказывать помощь на безвозмездной основе, он предложил расплатиться с Вашингтоном деньгами.

Однако, как пишет издание Bild, Дональд Трамп отверг данное предложение, заявив о своём нежелании поставлять оружие Украине даже за деньги. Предполагалось, что украинские власти заплатят за каждую батарею Patriot 5,5 миллиардов евро (в пять раз больше, чем себестоимость техники). Киев планировал найти деньги на потенциальную сделку о приобретении американского оружия при помощи Европейского союза, который мог получить их из замороженных российских активов.

В материале издания связывают нежелание Вашингтона продавать Украине оружие с вовлечённостью американской администрации в переговорный процесс с Россией. Очевидно, что в Москве не оценят многомиллиардную сделку по продаже американского оружия украинской армии.

Bild напоминают, что недавно журналист попросил американского президента прокомментировать, согласятся ли Соединённые Штаты Америки продать Украине батареи Patriot, на что тот ответил: «Знаете, он всегда хочет покупать ракеты. Но послушайте, когда вы начинаете боевые действия, вы должны знать, что можете выиграть их. Вы не можете начать конфликт с тем, кто в двадцать раз больше, а затем надеяться, что кто-то даст вам ракеты».

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#украина #сша #трамп #patriot
Источник: bild.de
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки выявили скрытую базу атомных подводных лодок Китая
1
Узбекистан планирует заменить советские истребители Су-27 и МиГ-29 китайскими самолетами
13
Опубликованы скриншоты One UI 8 на базе Android 16 с рядом изменений по сравнению с One UI 7
2
Эксперт Хайцеэр: Китаю не выгодно строительство автозаводов в России
2
Проект строительства водного канала Кош-Тепа в Афганистане вызывает опасения у соседних стран
+
В The Outer Worlds 2 нельзя будет сбросить навыки прокачки, но количество перков увеличится в разы
+
Трамп поручил расследовать влияние импорта минералов на нацбезопасность США
+
В США ускоряют темпы модернизации Abrams, поскольку танк оказался дорогостоящей мишенью на гусеницах
4
Infinix Note 50s будет оснащен 64-мегапиксельной камерой Sony IMX682 и чипом Dimensity 7300 Ultimate
+
Be Quiet скоро предложит бесшумные клавиатуры и легкие мыши
3
В Австралии разработана квантовая навигационная система, которая в 50 раз точнее GPS
3
Появился новый и обновленный график развертывания One UI 7 для Samsung Galaxy
+
Производственные планы модели Lada Iskra значительно ниже ожиданий
+
Китайские эксперты считают, что Li Auto, XPeng и Nio не удастся выжить по одиночке
+
Защищённый смартфон Ulefone Armor 30 Pro с двумя экранами проверили на прочность
+
В Китае представили истребитель 6-го поколения J-36 с лазерным вооружением
+
Мод Ultra Plus Graphics улучшил графику в STALKER 2 без значительной потери производительности
+
Bethesda решила распродать коллекционерам оперативную память из серверов The Elder Scrolls Online
1
AMD показала первые 2-нм чипы, изготовленные TSMC
2
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT продается в 10 раз лучше, чем NVIDIA RTX 5080
18

Популярные статьи

"Новокаин", "Обезьяна", "Мудрые парни": краткий обзор новых фильмов (субективно)
5
Про GeForce RTX 5060 с 8 GB и тест на когнитивный диссонанс среди популярных блогеров
92
9 вещей, которые стоит сделать с новым игровым компьютером или ноутбуком сразу после покупки
3
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9600GT 512Mb GDDR3
70
Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей
23
Зачем Google повысила требования к Android 15, и почему покупать бюджетные смартфоны невыгодно
4
Обзор беспроводной компьютерной гарнитуры «Октава ГК-4Б»
12
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
1
Вспоминаю культовые журналы двухтысячных — "Развлекательный каламбур" и “Один дома”
2
Сколько спутников находятся на околоземной орбите и актуальность проблемы космического мусора
+

Сейчас обсуждают

Диман
08:15
такая же была 4060 у гиги
Бывший президент Playstation отметил потерю индивидуальности у Switch 2
Anton1978
07:56
Что за гик фестиваль?Это где вообще?
Мой топ-5 любимых материнских плат, с которыми приходилось иметь дело
Квантовое Пиво
07:45
В вартандере купят
Bild: Трамп не собирается продавать Украине ЗРК Patriot
Midnight Sun
07:43
На самом деле, сейчас таких норм уже нет. Они были раньше, еще в советское время. И то, все зависело не от числа этажей, а от высоты. Если в доме потолки были высокие, то даже 5-этажка могла быть с ли...
РИА Новости: Президент обратил внимание на назревшую проблему многоэтажек в России
HarryCartman
07:27
Мне казалось это давно уже произошло. Com и так ведь универсальный мировой. Ещё вроде net такой же
Google переведет пользователей со всего мира на домен .com
Дмитрий Соловьев
07:00
Чел не позорься своим скудоумием, твой куриный мозг не способен даже закрасить дату на втором фото, а туда же, в интернет лезешь что-то доказывать 😂
Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей
Akim
06:55
У нас в Узбекистане тоже есть официалы от BYD, а так же Chery, Haval, Leapmotor и емнип Lixiang. Причем первые трое имеют крупноузловую сборку в нашей стране. BYD разного ценника, т.к. представлены ра...
Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей
Rever Rever
06:49
Любопытно. Про Мудрых да же не слышал.
"Новокаин", "Обезьяна", "Мудрые парни": краткий обзор новых фильмов (субективно)
beltar
06:39
Не фиг было покупать.
Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с принудительным обновлением до Windows 11
Dark_Cloud
06:34
Тем временем застройщики предлагают семиметровые (!) квартиры 18 метров на человека в среднем, лол Сделать ценник адекватным? не, не слышали. Продавать квартиру площадью в одну ступню - вот это по-наш...
РИА Новости: Президент обратил внимание на назревшую проблему многоэтажек в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем