По её словам, никаких решений по данному вопросу не будет до тех пор, пока бои на земле не прекратятся.

Пресс-секретарь Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Тэмми Брюс в ходе очередного брифинга, опубликованного на странице американского внешнеполитического ведомства в социальной сети X, заявила, что Вашингтон не будет заключать двусторонние соглашений с Россией, направленные на отмену или ослабление санкций, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

По её словам, в Вашингтоне против каких-либо договорённостей и решений на этот счёт до тех пор, пока росийско-украинский конфликт не завершится.

При этом Брюс не видит каких-либо существенных изменений на поле боя в сторону снижения интенсивности боевых действий. Она также упомянула ракетный удар по Сумам. Несмотря на это, представитель Государственного департамента подтвердил продолжение Вашингтоном работы над установлением режима прекращения огня в зоне боевых действий.

Ранее в Белом доме назвали экономическое партнёрство между Соединёнными Штатами Америки и Россией стимулом для Москвы урегулировать российско-украинский конфликт. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт подчеркнула, что Дональд Трамп верит желанию Владимира Путина завершить конфликт.