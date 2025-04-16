Однако для начала необходимо урегулировать российско-украинский конфликт.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, чьи слова приводит издание ТАСС, в разговоре с журналистами заявила, что Соединённые Штаты Америки допускают возобновление экономического партнёрства с Россией после урегулирования российско-украинского конфликта.

Американский чиновник подчеркнула, что позиция Вашингтон на этот счёт является стимулом для Москвы урегулировать конфликт. Для начала в администрации Дональда Трампа хотели бы увидеть прекращение огня, о чём ясно дали российским властям американский президент и его спецпредставитель Стив Уиткофф.

Кэролайн Ливитт также назвала продуктивным визит Уиткоффа в Москву, где тот встретился с российским президентом Владимиром Путиным. По её словам, американский дипломат, как и сам Дональд Трамп, верят Путину в его желании завершить российско-украинский конфликт.

Ранее издание Bloomberg сообщало о том, что Соединённые Штаты Америки отказались поддержать совместное заявление «Большой семёрки» (G7) с осуждением России из-за обстрела Сумской области. Вашингтон заблокировал соответствующий документ из-за приверженности дальнейшим переговорам с российскими властями.