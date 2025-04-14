Однако вопрос Абхазии и Южной Осетии пересмотру не подлежит.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью изданию «Известия» заявил, что Москва готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией. Он подчеркнул, что страны имеют общую историю, а российская сторона готова идти в этом направлении настолько далеко, насколько готово Тбилиси.

Российский чиновник выразил сожаление, что вопрос восстановления дипломатических отношений позиция Грузии тесно пересекается с вопросом регионов Абхазии и Южной Осетии, неподконтрольных стране после 2008 года и признаваемых Россией как независимые государства. Что касается возможности пересмотра вопроса с признанием независимости утраченных Грузией территорий, Михаил Галузин исключил такой сценарий.

Однако Москва по-прежнему готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Тбилиси. Галузин напомнил, что Россия является ключевым рынком для Грузии, например, по винодельческой продукции и фруктам.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе называл невозможным восстановление дипломатических отношений с Россией из-за ситуации с Абхазией и Южной Осетией. Тем не менее, грузинский премьер верит в то, что Грузия может в будущем воссоединиться с утраченными территориями, главное - «проявить терпение».