Связано это с позицией Москвы по Южной Осетии и Абхазии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приостановил процесс вступления его страны в Европейский союз, а также неоднократно обвинял оппозиционные силы в разжигании военного конфликта, в результате которого грузинская армия столкнулась в бою с российскими военными. Как раз тогда, в 2008 году, были разорваны дипломатические отношения между Грузией и Россией.

Глава грузинского правительства в интервью Euronews заявил, что у Тбилиси нет возможности восстановить дипломатические отношения с Россией из-за позиции Москвы по Южной Осетии и Абхазии, которые грузинское государство считает своими национальными территориями даже после фактической утраты контроля над ними.

Грузинский премьер подчеркнул, что международное сообщество признаёт данные регионы частью Грузии, но, так или иначе, видение Тбилиси исключительно мирное. Кобахидзе исключил возможность немирного решения по восстановлению контроля над двумя регионами.

Ираклий Кобахидзе также отметил, что Грузия поддерживает торговые и экономические отношения с Россией, поскольку планирует иметь прагматичные отношения с соседним государством. Он добавил, что Тбилиси не планирует вступать в состав НАТО, но в то же время грузинские власти сохраняют цель по вступлению в Европейский союз к 2030 году, считая её вполне осуществимой.