Израильские власти опасаются, что переговоры зайдут в тупик.

В субботу стартовали переговоры между Соединёнными Штатами Америки и Ираном, в ходе которых страны планируют согласовать новое соглашение об ограничении иранского ядерного потенциала взамен на снятие американских санкций. Как пишет издание Axios, второй раунд переговоров, запланированный 19 апреля, может состоятся в Риме.

Помимо этого, издание узнало о том, что американский переговорщик с Тегераном Стив Уиткофф, представляющий президента Дональда Трампа на Ближнем Востоке, проинформировал министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера о ходе переговоров с иранскими властями.

По данным издания, в Тель-Авиве скептически отнеслись к переговорам и к тому, что они приведут какому-либо соглашению. Израильские власти подталкивают Вашингтон к разработке военного сценарий на случай, если их прогноз сбудется и переговоры потерпят неудачу.

Так или иначе, уже в субботу состоится новый переговорный раунд, в ходе которого американские и иранские чиновники могут проводить обсуждения уже в одном кабинете. Предполагается, что незадолго до переговоров Иран посетит генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.