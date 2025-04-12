Источники издания оценивает обстановку на переговорах как «очень антагонистическую».

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что вероятность заключения между Соединёнными Штатами Америки и Украиной экономического соглашения в рамках предложенного Вашингтоном документа является небольшой. Источник издания оценивает обстановку на переговорах как «очень антагонистическую».

По данным издания, последний проект соглашения вышел за пределы оговариваемых Киевом и Вашингтоном условий, поэтому между техническими группами обеих стран была напряжённая обстановка.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

В переговорах украинская команда прибегает к консультациям американо-британской юридической фирмы Hogan Lovells. Во время изучения документа украинские власти обнаружили «пасхальные яйца» в соглашении, одно из таких - передача Соединённым Штатам Америки контроля над газопроводом, через который Киев осуществлял транзит российского газа в Европу.

Соединённые Штаты Америки планируют получить привилегированное право на добыче украинских полезных ископаемых, а Украина будет вынуждена отчислять часть своих доходов от ресурсов в совместный фонд. О таких условиях уже писало издание Thew New York Times.