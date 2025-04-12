Она подчеркнула, что Трамп будет великодушен, если Пекин пойдёт на заключение сделки.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, чьи слова приводит издание «РИА Новости», заявила, что Китай ждут «нехорошие последствия», если Пекин продолжит вводить ответные пошлины в ответ на американские тарифы.

Американский чиновник добавила, что Дональд Трамп будет великодушен, если китайские власти проявят желание заключить заключить с Соединёнными Штатами Америки соглашение об урегулировании торгового конфликта между странами. Она подчеркнула, что Соединённые Штаты Америки являются «сильнейшей, лучшей экономикой в мире», о чём говорит немедленное обращение 75 стран в Белый дом с просьбой начать переговоры о снятии пошлин.

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Ливитт объясняет, что торговые партнёры Вашингтона сами демонстрируют свою зависимость от американского рынка и клиентской базы. В пример она приводит Израиль, Южную Корею, Японию, Вьетнам и Италию, которые «нуждаются» в Соединённых Штатах Америки.

Кэролайн Ливитт сообщила о наличии 15 предложений о заключении торговых соглашений между странами. Она считает это хорошим прогрессом, учитывая, что с момента объявления тарифов прошло не так много времени. Тарифы на импорт из Китая остаются на том же уровне - 145%.

Ранее Fox News узнали о планах Соединённых Штатов Америки провести делистинг китайских компаний на американских биржах.