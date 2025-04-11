Он выразил надежду, что торговое столкновение не перерастёт в полноценный конфликт.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет в интервью Fox News (цитата ТАСС) заявил, что возможный конфликт между Вашингтоном и Китаем грозит ужасными последствиями. Он подчеркнул, что американские власти не стремятся к прямому конфликту с Пекином.

Американский министр выразил надежду, что торговое столкновение между Соединёнными Штатами Америки и Китаем, выражаемое обоюдным введением пошлин, не приведёт к конфликту. Он считает, что Вашингтон сможет избежать конфликт с Пекином, если американские власти будут достаточно сильными.

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На текущий момент Соединённые Штаты Америки и Китай продолжают вводить взаимные пошлины на импортируемую продукцию. Вчера Дональд Трамп установил 145-процентный тариф на китайские товары, а в Пекине пока не озвучили свой ответ, поэтому пошлины на американские товары по-прежнему остаются на уровне 84%.

Ранее Генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предупредила о риске падения глобального ВВП, если Соединённые Штаты Америки и Китай продолжат создавать новые экономические барьеры для международной торговли по принципу «око за око».