По её мнению, товарооборот между крупнейшими экономиками может сократиться на целых 80%.

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что эскалация торговой напряжённостей между Соединёнными Штатами Америки и Китаем может привести к сокращению глобального ВВП почти на 7%. Её слова приводятся на сайте международной организации.

Экономист объясняет, что подход «око за око» между двумя крупнейшими экономиками мира (составляют 3% от общей мировой торговли) имеет последствия, которые затронут всё международное сообществу и мировую экономику. По её оценкам, из-за американских пошлин товарооборот между странами может сократиться на 80%, а это сотни миллиардов долларов.

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Нгози Оконджо-Ивеала считает, что последствия торгового конфликта не ограничатся Соединёнными Штатами Америки и Китаем, распространившись на другие экономики, особенно бедных стран. Её также беспокоит возможность фрагментации мировой торговли по геополитическим линиям, иначе говоря: бедные страны будут выбирать, с кем выстраивать торговые отношения - с Западом или Глобальным Югом.

Глава ВТО призывает международное сообщество работать коллективно, сохраняя открытость международной торговой системы. Она напоминает, что страны-участники ВТО способны защищать свободную торговлю, а система международной организации является важной платформой для диалога,