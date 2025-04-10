Не уточняется, означает ли это, что соцсеть будет заблокирована в стране.

Ещё недавно американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Соединённые Штаты Америки могут использовать введённые против Китая пошлины в качестве разменной монеты, снизив тарифы в обмен на сделку о продаже бизнеса TikTok американским инвесторам. Позже появилась информация о том, что сделка была сорвана Пекином из-за введённых Вашингтоном пошлин.

Корреспондент Fox Business Чарльз Гаспарино на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что в Белом доме уведомили его о снятии с повестки дня вопроса продажи TikTok американской компании. Он подчеркнул, что сделка не рассматривается в обозримом будущем, а, возможно, и вовсе не будет больше рассматриваться.

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Гаспарино объяснил это тем, что Соединённые Штаты Америки и Китай находятся в состоянии торгового конфликта, из-за чего американские власти полностью сосредоточены на китайцах.

Не уточняется, означает ли это, что уже через три месяца TikTok будет заблокирован в Соединённых Штатах Америки. Стоит напомнить, что на прошлой неделе Дональд Трамп во второй раз отсрочил блокировку социальной сети в штатах на 75 дней, чтобы достичь соглашения с компанией-владельцем ByteDance.